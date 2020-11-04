— Сложившаяся ситуация начинает нас серьезно напрягать. Долги по-прежнему не закрыты, они накапливаются, есть большое непонимание происходящего со стороны игроков, персонала, работников клуба, — цитирует Рыбина "СЭ".
Защитник добавил, что трансфер Владимира Обухова в "Ростов" позволил руководству расплатиться с частью долгов, но ситуация не поменялась.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что игроки тамбовского клуба готовы бойкотировать игру 7-го тура с "Уфой" (2:0). Однако матч состоялся.
После 13-и туров "Тамбов" занимает 12-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России с 12 очками.
"Сложившаяся ситуация начинает нас серьезно напрягать". Защитник "Тамбова" — о долгах в клубе
Защитник "Тамбова" Алексей Рыбин высказался о ситуации с долгами в команде.
Фото: ФК "Тамбов"
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