РПЛ выступила с заявлением по поводу коронавируса в "Динамо"

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом в московском "Динамо".

Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" уведомило лигу, что по результатам лабораторного тестирования, проведённого 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди членов команды не выявлено. Вместе с тем из-за симптомов ОРВИ вратарь "Динамо" Антон Шунин был изолирован от команды", — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Напомним, что после 13-и туров "Динамо" занимает 4-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 23 очка. 8 ноября подопечные Сандро Шварца на своем поле будут принимать московский "Локомотив". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве на "ВТБ Арене". Главным арбитром матча назначен Игорь Панин.

Источник: телеграм-канал РПЛ



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Теги: РПЛ Динамо Коронавирус
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