- Так как я выступал за оба клуба, делать прогнозов не буду. Желаю, чтобы выиграла та команда, которая этого на поле заслужит. Может ли Мусаев быть уволен, если "Краснодар" потерпит пятое поражение подряд? Не думаю, что Мусаев "подвиснет" даже в этом случае. Ситуация у "быков" с составом сложная, и вряд ли кто бы то ни было сумеет ее с ходу исправить, - передает слова Быстрова matchtv.ru.
Матч 14 тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар" пройдет 8 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени. Сине-бело-голубые с 27 очками после 13 игр занимают третью строчку в турнирной таблице и могут выйти на первое место в случае своего успеха и осечки ЦСКА в матче с "Ростовом". "Краснодар", набравший 18 очков, находится на 10 месте. "Быки" потерпели 4 поражения подряд: 2 в РПЛ (1:3 со "Спартаком", 0:2 с "Ахматом") и 2 в Лиге чемпионов (0:4 с "Челси", 2:3 с "Севильей").
Быстров - о матче "Зенита" с "Краснодаром": не думаю, что Мусаев "подвиснет" даже при пятом поражении подряд
Телеэксперт и экс-игрок "Зенита" и "Краснодара" Владимир Быстров дал комментарий о предстоящем матче 14 тура РПЛ между своими бывшими командами.
Фото: МатчТВ
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