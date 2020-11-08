Сообщается, что 32-летний форвард сегодня выйдет на поле против краснодарской команды. Также отмечается, что после игры "Зенит" сделает официальное заявления по ситуации со скандальным видео Дзюбы.
Матч "Зенит" - "Краснодар" состоится сегодня, 8 ноября. Начало - в 19:00 мск.
В социальных сетях распространили видеоролик компрометирующего характера, в котором похожий на Артема Дзюбу человек занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру телефона.
Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван в команду на ближайшие матчи.
Источник: "СЭ"
Источник: Дзюба сыграет против "Краснодара"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не будет выведен из состава накануне матча 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!