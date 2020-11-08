"Всех с победой, это самый непростой матч в моей карьере был. Хочу сказать, что я неидеален, как и любой другой человек. Допускаю ошибки и все мы грешные, к сожалению, поэтому я во многом виноват и винить в этом могу только себя. В такие моменты, когда все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной рядом и которые меня поддержали в эту трудную минуту. Это близкие, семья, родные, многие незнакомые мне люди, я благодарю всех и никогда это не забуду.
Я надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь, буду хорошим человеком в любом случае.
Благодарю команду, которая поддержала меня, мы сегодня показали, что мы действительно команда.
Благодарю судьбу за те уроки, которые болезненны и жестоки для меня, но я в этом сам виноват. Постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело", - сказал Дзюба в своем видеообращении.
Дзюба: постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело
Фото: ФК "Зенит"
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