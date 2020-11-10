"Комбаров, жду в гости". Глушаков отреагировал на результат жеребьевки Кубка России

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков в своем "инстаграме" высказался о результате жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

Фото: "инстаграм" Дениса Глушакова

Напомним, что "Химки" в Кубке России попали на "Крылья Советов", выступающие в ФНЛ. За самарский клуб играет защитник Дмитрий Комбаров, с которым Глушаков знаком по совместной работе в "Спартаке".