Тарасов - врачу "Локо": легко сидеть напротив журналиста и рассказывать байки. Зачем так нагло врать?

Полузащитник "Рубина" и бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов ответил на обвинение во лжи со стороны врача "железнодорожников" Никиты Карлицкого.
Фото: ФК "Рубин"
Опорный полузащитник "Рубина" и экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов утверждает, что врач красно-зеленых Никита Карлицкий абсолютно не прав, обвиняя его во лжи.

- Я понимаю, что легко сидеть напротив журналиста и рассказывать такие байки, что он, мол, обещал Тарасову восстановление с командой, что не бросим, что Тарасов сам отказался от оплаты и обещал всё сделать за свой счёт. Но когда Карлицкий пришёл в суд и попытался все эти байки рассказать, независимые арбитры ему просто не поверили. Я специально показываю нашу с ним переписку – покажите, где Карлицкий, как он утверждает, выступал против операции? Где из переписки следует, что я сказал, что сам всё оплачу? Давайте откроем текст решения РФС и посмотрим, что там написано: "из пояснений Карлицкого палата делает вывод, что у футболиста не было прямого указания на консервативное лечение", "не было запрета на проведение операции", "палата критически относится к заключениям двух немецких специалистов", говоривших, что операция не нужна. Зачем так нагло врать? - передает слова Тарасова "Чемпионат".

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов отыграл за красно-зеленых 9 с половиной лет. За этот период 33-летний опорный полузащитник провел в футболке "железнодорожников" 188 встреч, в которых забил 12 мячей и 10 раз отдал результативный пас. Отличился Дмитрий и по части дисциплинарных санкций - он получил в "Локомотиве" 53 предупреждения и 8 удалений с поля, 2 из которых - посредством прямой красной карточки. В июле 2019 года Тарасов ушел из "Локомотива" и вскоре подал на клуб жалобу с требованием оплатить ему операцию, сделанную для лечения травмы, полученной в ходе выступления за клуб. Дело перешло в суд, который установил правоту Дмитрия Тарасова. В феврале 2020 года 33-летний полузащитник подписал соглашение с казанским "Рубином", за который в текущем сезоне сыграл 6 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России.

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Теги: Локомотив Тарасов
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