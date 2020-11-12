— Мне сложно вообразить, что это слово надолго задержится. Очень быстро забудут про Дзюбу, для русского языка это событие — песчинка. Ноль шансов, что это слово попадет в какие-либо словари, даже жаргонной молодежной лексики, — рассказал Осадчий в интервью "Подъему".
Напомним, сегодня в Москве прошёл митинг с участием лишь девушек в поддержку нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что раз видео выложили перед игрой "Зенита" с "Краснодаром", значит это сделали болельщики южан.
А футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что из-за этого видео пострадают дети форварда, которых будут оскорблять.
Филолог оценил шанс слова "дзюбить" попасть в русские словари
Проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий высказался о шансах глагола "дзюбить" попасть в словари русского языка.
Фото: Getty Images
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