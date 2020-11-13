"Акавов написал заявление еще после трансферного окна. Заявление еще не подписано", - сказал Газизов.
Ранее сообщалось, что Акавов покинул "Спартак" во время испытательного срока, поэтому ему не полагается компенсации.
Также была информация, что Акавов продолжит карьеру в "Уфе".
Источник: "Чемпионат"
Газизов прокомментировал информацию об отставке главы селекционной службы клуба
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о ситуации с отставкой главы селекционной службы клуба Наримана Акавова.
Фото: Vesti.Ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!