"Зимой вернемся к поиску опорного полузащитника. Эта работа велась и сейчас. За несколько дней до закрытия прошлого трансферного окна у нас был футболист. Мало того - он и сейчас есть. Будем следить за ним до конца. Кто это? Мы подождем", - сказал Газизов в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Газизов: зимой вернемся к поиску опорного полузащитника
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о трансферной цели ближайшей зимой.
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