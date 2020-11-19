"Она - член семьи и человек, который довольно хорошо разбирается в футболе. У Заримы есть очень приличное знание футбола. Может быть, потому что они с Леонидом Федуном много обсуждают, также она общается со многими людьми из футбола", - сказал Газизов в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна.
"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
Газизов заявил, что у Заремы очень приличное знание футбола
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о роли Заремы Салиховой в московском клубе.
Фото: ТАСС
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