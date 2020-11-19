Газизов: сегодня уже никто не смеется с брошенной перчатки

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о брошенной перчатки "Зениту".
"Не боялся ли, что бросок перчатки "Зениту" будет неудачным? Не боялся, тем более, мне кажется, что перчатка была в другом контексте. В моем понимании, если ты бросаешь перчатку, а не бьешь по лицу, это говорит о том, что ты видишь равного и ты уважаешь своего соперника. На тот момент были высказывания некоторых людей не очень корректные по отношению к "Спартаку" и я постарался задать тренд, что мы должны друг друга уважать, тем более, мы все коллеги и мы должны всем показывать, что уважаем соперника.

Это вызов? Все смеялись? Сегодня уже никто не смеется. Значит, я был прав", - сказал Газизов в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна.

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Теги: Спартак Газизов
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