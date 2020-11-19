Напомним, что у форварда диагностирована блокада коленного сустава.
"Нужно определить, что заблокировало сустав: будь то оторвавшийся кусок хряща или оторвавшийся кусок мениска. Если мы говорим о разрыве мениска, то это показание к операции.
Если это резекция, то выйти на поле и полноценно играть можно только через месяца полтора-два", – приводит слова Беляевского "Матч ТВ".
Таким образом, Соболев может не сыграть до конца года.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету 23-летнего нападающего 12 матчей в составе красно-белых, в которых он забил 5 голов, сделал 1 результативный пас и получил 5 желтых карточек.
Соболев может пропустить 1,5-2 месяца
Спортивный врач Валентин Беляевский прокомментировал сроки восстановления нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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