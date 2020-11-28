Лидер чемпионата с 6-матчевой беспроигрышной серией (ЦСКА) приезжает в гости к середняку с двумя поражениями подряд – даже с тремя, если учитывать Кубок России ("Рубин"). Однако оба соперника подходят к очному матчу на фоне таких сильных кадровых потерь, что фаворит становится не вполне очевиден. Главный и определяющий вопрос – кто сможет выставить более боеспособный состав. Примечателен также факт противостояния Леонида Слуцкого со своим бывшим клубом, с которым связаны все его карьерные достижения.
В последнем туре первого круга очки потеряли обе команды: "Рубин" уступил дома "Ростову" 0:2, тогда как красно-синие дома едва сыграли вничью с "Сочи" 1:1. Матч первого круга в Москве закончился победой казанцев 1:2. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 32 очками, у ЦСКА столько же очков, но на матч меньше, у "Ростова" и "Спартака" – по 29 очков.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча "Рубин" - ЦСКА онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 16:30 МСК 29.11.2020
"Рубин" - ЦСКА. Где смотреть матч онлайн 29 ноября 2020
В Казани в рамках 16 тура Российской премьер-лиги пройдет встреча между "Рубином" и ЦСКА.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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