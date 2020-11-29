"У меня никогда не было в карьере такого периода с травмами. Так получилось, что я их получил, которые теперь мне мешают. Когда так происходит, можно много вариантов найти, почему так происходит. Теперь хочу набрать форму, не так много матчей осталось.
Я хочу, чтобы "Спартак" что-то выиграл и был в Лиге чемпионов в следующем сезоне и сделаю для этого все возможное", - сказал Кокорин в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
В текущем сезоне РПЛ 29-летний Кокорин в составе "Спартака" провел 7 матчей и забил 1 мяч.
Кокорин: хочу, чтобы "Спартак" что-то выиграл и был в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Фото: РПЛ
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