"Обращался ли Соболев за советом? Да. Я сказал, что на его месте даже бы не думал о других вариантах и выбрал бы "Спартак". В "Зените" была бы конкуренция с Дзюбой, а ЦСКА — это вообще не та команда, куда он должен был пойти. Это мое отношение такое, что если ты в детстве не болел за ЦСКА и у тебя нет связанных с этих принципиальных моментов, то выбор в пользу "Спартака" очевиден. "Спартак" — самая популярная, народная команда. Это великий и могучий.
Миллер говорит, что "Зенит" - самая популярная команда в России? Она самая популярная, да… В Петербурге", - приводит слова Комбарова Sport24.
Напомним, что ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому самой популярной командой в России является петербургский "Зенит". Второе место поделили между собой "Спартак" и ЦСКА.
Отметим, что именно эти три клуба захватили лидерство после 16-и туров Российской Премьер-Лиги. "Зенит", "Спартак" и ЦСКА имеют в своем активе по 32 очка.
Комбаров выступал за "Спартак" в период с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.
Комбаров: "Зенит" — самый популярный клуб…в Петербурге. А "Спартак" — народная команда
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за "Крылья Советов", рассказал, что помог советом форварду красно-белых Александру Соболеву в выборе команды.
Фото: ФК "Спартак"
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