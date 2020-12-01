Сербский полузащитник "Урала" Бранко Йовичич рассказал о том, как однажды ему пришлось ехать по России на поезде, имея при себе паспорт с непроставленной в срок визой.
- Как мне атмосфера русского поезда? Я ехал всю ночь и не мог спать, ждал, что сейчас придет полиция и будет проверять паспорта, - цитирует Йовичича пресс-служба "Урала".
Опорный полузащитник Бранко Йовичич перешел в "Урал" из белградской "Црвены Звезды" 1 сентября 2020 года. В сербском клубе Йовичич трижды становился чемпионом. После одного из чемпионств фанаты "Црвены Звезды" во время празднования подожгли автобус, в котором ехала команда.
Йовичич: в русском поезде не мог спать, всю ночь ждал, что сейчас придет полиция
Опорный хавбек "Урала" Бранко Йовичич рассказал о своих впечатлениях от путешествия по российским железным дорогам.
Фото: ФК "Ротор"
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