Йовичич: в русском поезде не мог спать, всю ночь ждал, что сейчас придет полиция

Опорный хавбек "Урала" Бранко Йовичич рассказал о своих впечатлениях от путешествия по российским железным дорогам.

Фото: ФК "Ротор"