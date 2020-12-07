"Ситуация не изменилась, все так же, как было раньше". Ойеволе - о долгах в "Тамбове"

Защитник "Тамбова" Адесойе Ойеволе рассказал о финансовом положении команды на сегодняшний день.

Фото: ФК "Тамбов"