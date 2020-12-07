"Ситуация не изменилась, все так же, как было раньше. Я не мог предположить, что окажусь в такой ситуации. Она очень сильно влияет абсолютно на все. Нам всем она уже надоела. Губернатор пока что не сдерживает своих обещаний и слов. Нам уже не хочется разговаривать на эту тему, приходится верить, что все еще возможно что-то хорошее", - заявил Ойеволе.
Напомним, в "Тамбове" сложилась непростая финансовая ситуация - в клубе имеются задолженности по зарплате перед игроками. Существует возможность снятия команды с чемпионата России.
В последнем матче РПЛ против "Спартака" (1:5) несколько игроков "Тамбова" не вышли на игру, оставшись на скамейке запасных.
"Тамбов" занимает 15-е место после 17-го тура РПЛ. У команды набрано 12 очков. В следующем туре "Тамбов" дома примет казанский "Рубин". Игра пройдет в Саранске 13 декабря. Начало матча в 14:00 мск.
Источник: Sport24
"Ситуация не изменилась, все так же, как было раньше". Ойеволе - о долгах в "Тамбове"
Защитник "Тамбова" Адесойе Ойеволе рассказал о финансовом положении команды на сегодняшний день.
Фото: ФК "Тамбов"
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