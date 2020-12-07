Кирьяков: России повезло, могло быть намного хуже. Получили бы Германию, Испанию - и тогда жаловались бы

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил группу, выпавшую нашей национальной команде при жеребьевке отборочного турнира УЕФА к ЧМ-2022 в Катаре.

Фото: ФК "Арсенал"

- России повезло с жеребьевкой. Могло быть намного хуже. Получили бы топ-команды - Германию, Испанию и тогда жаловались бы. Хорватия хороша, но это не та сборная, которая была на чемпионате мира. Со словаками без проблем можно играть. Со всеми остальными то же самое. Так что ощущения у меня хорошие. Группа проходимая. Надо бороться за первое место, - цитирует Кирьякова "РБ-Спорт".



В 2021 году, помимо перенесенного с прошлого года Евро-2020, в Европе пройдет квалификационный турнир к Чемпионату мира 2022, жеребьевка которого состоялась 7 декабря. Соперниками нашей сборной стали Хорватия и Словакия из двух первых корзин, а также Словения, Кипр и Мальта из четвертой, пятой и шестой. Прямую путевку на мундиаль получит только команда, занявшая первое место, финишировавшего вторым ждут два этапа стыковых матчей.