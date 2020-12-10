Дюков: надеюсь, что ситуация с "Тамбовом" будет решена

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с "Тамбовом".
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Я надеюсь, что ситуация с "Тамбовом" будет решена. У меня состоялся разговор с губернатором - он дал слово, что к декабрю работы по реконструкции стадиона будут завершены и, соответственно, в марте клуб сможет играть на своем стадионе в Тамбове. Сейчас декабрь, и, к сожалению, понятно, что город и область взятые на себя обязательства не выполнят. Но надеюсь, что, по крайней мере, клуб сможет завершить этот сезон и доиграть все матчи," - сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила против "Тамбова" административное дело за долги по зарплате в 118 млн рублей.

В последнем матче РПЛ против "Спартака" (1:5) несколько игроков "Тамбова" не вышли на игру, оставшись на скамейке запасных.

"Тамбов" занимает 15-е место после 17-го тура РПЛ. У команды набрано 12 очков. В следующем туре "Тамбов" дома примет казанский "Рубин". Игра пройдет в Саранске 13 декабря. Начало матча в 14:00 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Тамбов Дюков
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