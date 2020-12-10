В ходе традиционной детской пресс-конференции с игроками "Спартака", которая в этом году была организована через Zoom, шведский форвард Джордан Ларссон ответил на вопрос о том, каким двум командам он хотел бы забить больше всего.
- Если говорить о России, то я хотел бы забить "Зениту". А если брать все команды в мире, то хотелось бы забить "Реалу", так как я являюсь фанатом "Барселоны", - передает слова Ларссона официальный сайт "Спартака".
"Зенит" и "Спартак" разделяют лидерство в Российской премьер-лиге - после 17 сыгранных туров обе команды набрали по 35 очков. В 19 туре в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые и красно-белые встретятся в очном поединке.
Ларссон рассказал, каким командам в России и во всем мире он хотел бы забить больше всего
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон рассказал, ворота каких клубов он хочет поразить сильнее остальных.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!