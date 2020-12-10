21-летний форвард "Сочи" Александр Руденко пропустит матч 18 тура со "Спартаком", передают СМИ. Как сообщает источник, причина этого кроется в устных договоренностях при заключении арендного соглашения - права на футболиста принадлежат красно-белым, у которых черноморский клуб арендовал Руденко до конца сезона.
В текущем чемпионате России игрок провел 8 игр, в которых записал на свой счет 1 голевой пас.
Матч 18 тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" начнется 12 декабря в 16:30 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"
Источник: форвард "Сочи" Руденко пропустит матч со "Спартаком" по условиям аренды
Нападающий "Сочи" Александр Руденко не сыграет в матче со "Спартаком" по условиям арендного соглашения.
Фото: ФК "Спартак"
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