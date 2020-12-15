"Надо было выносить решение по той части, где это можно было сделать. А раз перенесли, то, может, стоило собираться позже", - передает слова Рубашко "Чемпионат".
Напомним, что после матча между "Спартаком" и "Сочи" наставник красно-белых Тедеско обвинил тренера вратарей "южан" Дмитрия Бородина в расизме, а также намекнул на нечестный характер матча, изобразив жестом шелест денежных купюр.
Отметим, что в связи с переносом рассмотрения дела Тедеско сможет присутствовать на тренерской скамейке во время игры 19-го тура РПЛ с "Зенитом" 16 декабря.
В "Сочи" прокомментировали решение КДК по Тедеско
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на решение КДК РФС перенести рассмотрение дела главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Сочи"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!