Ранее из московского клуба был уволен генеральный директор Шамиль Газизов, проработавший в команде около 5-и месяцев. Также после матча 18-го тура РПЛ с "Сочи" (0:1) наставник красно-белых Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей "южан" Дмитрия Бородина в расизме.
"Не надоели ли мне все эти конфликты и скандалы вокруг команды? Это "Спартак". Это все — история "Спартака". Все эти эпизоды настолько врезались в историю, что это стало нормально. Показатель настоящего характера — использовать такие моменты в пользу команды. Игроки уже делали так не раз", - приводит слова экс-спартаковца Metaratings.ru.
Напомним, что Ковалевски защищал цвета "Спартака" с 2003 по 2007 год.
В нынешнем сезоне чемпионата России красно-белые по итогам 18-и туров имеют в своем активе 35 очков и занимают 2-е место.
Ковалевски - о "Спартаке": конфликты и скандалы? Это нормально. Это его история
Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски высказался о ситуации вокруг команды.
Фото: ФК "Спартак"
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