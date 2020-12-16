- Ставки высоки, особенно для тренеров, электричества будет хоть отбавляй. Победит "Зенит" - награждать их начнут прямо в подтрибунке, проиграет - полетят головы. Для болельщиков, в общем, тоже матч особенный. Вдоволь позубоскалив над "Зенитом" и его провалами в ЛЧ - "поднять паруса" и прочее - болельщики красно-белых сегодня вечером узнают: ну, а они-то сами как? Готовы к еврокубкам? - написал Геркус в своем телеграм-канале.
В 19 туре Российской премьер-лиги "Зенит", возглавляющий чемпионскую гонку с 38 очками, принимает на своем поле московский "Спартак", набравший 35 баллов. В случае своей победы красно-белые обойдут сине-бело-голубых и выйдут на первое место, в случае поражения откатятся на третью строчку, так как их обойдет кто-то из пары "Ростов" - ЦСКА, встреча которых состоится в четверг.
Геркус: победит "Зенит" - наградят прямо в подтрибунке, проиграет - полетят головы
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение о предстоящей встрече 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: ТАСС
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