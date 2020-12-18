Габулов: Сафонов выглядит сильнее Максименко и в РПЛ, и в еврокубках

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов сравнил игру голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова и вратаря "Спартака" Александра Максименко.
Фото: AFP
- У Сафонова и Максименко немного разная техника, но главное отличие - стили команд, за которые они играют. По результату и уровню мастерства Матвей, наверное, предпочтительнее - он уже немного заматерел. Максименко нужно прибавить в стабильности, уверенности, в лидерских качествах. Это всё зависит в первую очередь от психологии. Подчеркну, что осенью "Спартак" показывал более стабильную игру, чем "Краснодар". И даже несмотря на это, Сафонов выглядит сильнее и в РПЛ, и в еврокубках, - передает слова Габулова "Чемпионат".

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне отыграл за свой клуб 20 матчей во всех турнирах, из них 4 "на ноль", и пропустил в них 28 мячей. В квалификации и групповом турнире Лиги чемпионов Матвей провел 6 матчей, 1 из них "на ноль", и пропустил 10 голов. По итогам встречи первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Ренн" - "Краснодар" (1:1) Сафонов был признан УЕФА лучшим игроком матча. Вратарь "Спартака" Александр Максименко сыграл 20 матчей в РПЛ и Кубке России, 5 из них закончил "на ноль" и пропустил 22 мяча.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сафонов Максименко Габулов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Габулов: Сафонов выглядит сильнее Максименко и в РПЛ, и в еврокубках
Источник: "Вест Хэм" интересуется полузащитником "Спартака" Кралом 3
Радимов: такой "Зенит", как в матче со "Спартаком", не провалился бы в Лиге чемпионов 5
Капитан "Урала" Кулаков поставил оценку выступлению своей команды в уходящем году
Чалов: в прошедшем году очень запомнился последний матч с "Ростовом"
Радимов: никогда не видел такого трусливого "Спартака", как с "Зенитом"! Весь матч оборонялся 12
Чалов стал самым молодым автором трех хет-триков в чемпионатах России 1
Тикнизян: ЦСКА показал, что может бороться за первое место 2
Капитан "Урала" Кулаков: не понимаю, почему "Тамбов" все списали. Каждый матч бьются 1
Тикнизян стал двухсотым футболистом ЦСКА, сыгравшим за клуб полный матч чемпионата России
Вундеркинд Мукоко забил самый юный гол в истории Бундеслиги, но не спас "Боруссию" от проигрыша "Униону" 7
Мощь хавбеков «Зенита», Чалов против желтых, гений Нобоа и чудо Кухарчука. Сборная лучших игроков 19 тура РПЛ 1
Соболев рассказал, когда вернется в состав "Спартака" 2
Коутиньо может покинуть "Барселону" из-за его большой зарплаты 1
Радимов: "Спартаку" медалей не видать, если будут играть как в Петербурге 4
Зинченко может вернуться в РПЛ 11
"Аталанта" проявляет интерес к украинскому полузащитнику Коваленко
Источник: агент Кокорина не согласовывал со "Спартаком" тренировки на Мальдивах 17
Жена Новосельцева уличила футболиста в обмане. Он пытался с ее помощью вылететь из страны 8
Глушаков отреагировал на проникновенный пост Бузовой о закрытии "Дома-2" 14
В Катаре состоялось официальное открытие четвертого стадиона ЧМ-2022 (фото)
Наш футбол должен был уйти в отпуск именно так – громкой новостью о Кокорине и матчем «Тамбова» в Саранске 4
Источник: "Химки" хотят продлить контракт с Глушаковым 2
"Продолжайте в том же духе". Тарасов попрощался с "Рубином" 2
Грушевский: очевидно, что ЦСКА проведет сборы с Гончаренко
Ибрагимович - о Месси: первые три пенальти бью я, потом один отдаю ему 2
Грушевский - об интервью Черчесова: Путин наглядно показал, что нужно уметь отличать вопросы от провокаций
Грушевский - о победе ЦСКА: игра с "Ростовом" была бы тяжелой, если бы не первый гол, забитый Чаловым
Агент Кокорина подтвердил информацию, что игроку было запрещено уходить в отпуск 8
"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ в 2020 году 1
Все новости
-