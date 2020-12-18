- У Сафонова и Максименко немного разная техника, но главное отличие - стили команд, за которые они играют. По результату и уровню мастерства Матвей, наверное, предпочтительнее - он уже немного заматерел. Максименко нужно прибавить в стабильности, уверенности, в лидерских качествах. Это всё зависит в первую очередь от психологии. Подчеркну, что осенью "Спартак" показывал более стабильную игру, чем "Краснодар". И даже несмотря на это, Сафонов выглядит сильнее и в РПЛ, и в еврокубках, - передает слова Габулова "Чемпионат".
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне отыграл за свой клуб 20 матчей во всех турнирах, из них 4 "на ноль", и пропустил в них 28 мячей. В квалификации и групповом турнире Лиги чемпионов Матвей провел 6 матчей, 1 из них "на ноль", и пропустил 10 голов. По итогам встречи первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Ренн" - "Краснодар" (1:1) Сафонов был признан УЕФА лучшим игроком матча. Вратарь "Спартака" Александр Максименко сыграл 20 матчей в РПЛ и Кубке России, 5 из них закончил "на ноль" и пропустил 22 мяча.
Габулов: Сафонов выглядит сильнее Максименко и в РПЛ, и в еврокубках
Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов сравнил игру голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова и вратаря "Спартака" Александра Максименко.
Фото: AFP
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