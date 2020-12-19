Сборная России поздравила защитника ЦСКА Фернандеса со свадьбой (фото)

Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего ????? pic.twitter.com/361uNvw5Zi— Сборная России (@TeamRussia) December 19, 2020
Фото с бракосочетания опубликовал официальный аккаунт в "твиттере" национальной команды.
Избранница футболиста — Марьяна Шотт де Фрейтас, с которой он познакомился летом 2019 года.
Напомним, что Фернандес перешел в ЦСКА в июле 2012 года из "Гремио". В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 17 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.