- До чемпионства Каррера приходил к нам, советовался, спрашивал, как дела и как настроение. После чемпионства мы с ним говорили и понимали, что он вообще нас не слышит, не воспринимает информацию, находится в другом пространстве. Причем это случилось резко. Мы вышли из отпуска - он внезапно вообще другой, - цитирует Комбарова Sports.ru.
Итальянский специалист Массимо Каррера был назначен на должность главного тренера "Спартака" в августе 2016 года. В первый сезон под руководством Карреры красно-белые стали чемпионами России, во второй - выиграли бронзовые медали. В октябре 2018 года Массимо Каррера был уволен с должности главного тренера "Спартака".
Д. Комбаров: до чемпионства Каррера приходил к нам, советовался. После чемпионства он вообще нас не слышал
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о метаморфорзе, произошедшей с экс-главным тренером команды Массимо Каррерой после победы в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
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