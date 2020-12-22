"Ахмат" планирует в ближайшее трансферное окно произвести несколько изменений в составе команды.
Грозненцев покинет полузащитник Олег Иванов. Он потерял место в стартовом составе в этом сезоне и, несмотря на то, что "Ахмат" не прочь сохранить футболиста, Иванов хочет больше появляться на поле, поэтому он открыт для предложений.
Вероятно, из команды уйдет и Георгий Мелкадзе. В "Ахмате" он выступает на правах аренды из московского "Спартака". В том случае, если у Мелкадзе будут варианты для продолжения карьеры, грозненский клуб держать его не будет.
Олег Иванов выступает за "Ахмат" с 2012 года. В этом сезоне у него 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Георгий Мелкадзе в 17-ти сыгранных матчах за "Ахмат" забил два гола и отдал две голевых передачи.
"Ахмат" идет на 10-м месте в таблице РПЛ, имея в активе 26 очков.
Источник: Матч ТВ
Иванов и, вероятно, Мелкадзе зимой покинут "Ахмат"
Полузащитник Олег Иванов и нападающий Георгий Мелкадзе могут уйти из грозненского "Ахмата" в зимнее трансферное окно.
Фото: "Ахмат"
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