Как сообщает источник, гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе по итогам планового собрания в клубе, обычно проходящего по средам, в конце встречи заявил, что покидает московский клуб. Собрание проходило в онлайн-режиме.
Кто будет сменщиком Кикнадзе в "Локомотиве" станет известно в начале следующей недели.
Напомним, Василий Кикнадзе стал генеральным директором "Локомотива" в декабре 2018 года.
В нынешнем сезоне "Локомотив" идет на 8-м месте в РПЛ, имея после 19-ти матчей 28 очков.
В Лиге чемпионов команда Николича заняла последнее место в группе с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом".
Источник: "СЭ"
Источник: Кикнадзе попрощался с "Локомотивом"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе на сегодняшнем плановом собрании заявил об уходе из команды.
Фото: ФК "Локомотив"
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