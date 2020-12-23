Кухарчук признан игроком месяца в РПЛ в декабре

Илья Кухарчук – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в декабре! ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020
? Болельщики проголосовали за Сердара Азмуна. Эксперты РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свои голоса за Илью Кухарчука ?#ИгрокМесяцаРПЛ #Химки #Кухарчук pic.twitter.com/YYoz1KB0Xw
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук забил по голу в каждом из трех декабрьских матчей своей команды, а также отдал результативный пас и заработал пенальти.
Напомним, что в конце ноября Кухарчук дал большое интервью порталу Rusfootball.info, после которого футболиста настиг настоящий всплеск результативности - 4 гола в 4 сыгранных матчах.