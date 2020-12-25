"ФК "Локомотив" благодарит Владимира Семёновича за вклад в развитие Академии и желает успехов во всех будущих начинаниях!" - говорится в сообщении на сайте московской команды.
Напомним, ранее в руководстве московского "Локомотива" произошли перестановки. На должность генерального директора пришел Владимир Леонченко. Он сменил Василия Кикнадзе, который занимал этот пост с 2018 года. Вместо Анатолия Мещерякова в "Локомотив" на позицию председателя совета директоров пришел Александр Плутник, заместитель гендиректора РЖД.
"Локомотив" идет на 8-м месте после 19-ти матчей. В активе команды Николича 28 очков.
Источник: пресс-служба ФК "Локомотив"
Кузьмичев уволен с поста директора академии "Локомотива"
"Локомотив" объявил об уходе с поста директора академии команды Владимира Кузьмичева.
Фото: ФК "Локомотив"
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