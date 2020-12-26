По данным источника, петербургский клуб предложил 23-летнему форварду контракт на пять лет с зарплатой 10 млн евро за сезон. Сумма трансфера оценивается в 40 млн евро.
В текущем сезоне АПЛ Ришарлисон в составе "Эвертона" провел 11 матчей и забил 2 мяча.
Источник: fichajes.net
Источник: "Зенит" предложил Ришарлисону зарплату 10 млн евро в год
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон интересен "Зениту".
Фото: ФК "Эвертон"
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