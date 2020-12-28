Адвокат Данченкова: Широков хвалебными высказываниями в адрес Путина купил себе индульгенцию на преступное поведение

Александр Островский, представляющий интересы судьи Никиты Данченкова, прокомментировал высказывания Романа Широкова.
Фото: Василий Пономарев/Sportbox
— В многочисленных публикациях Широков безудержно хвалит президента Путина, мол, альтернативы ему нет и если выбирать кого-то на его место, то только из окружения президента.

Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение, — цитирует адвоката "Чемпионат".

Напомним, Широков избил Данченкова на любительском футбольном турнире, который проходил в августе. Тогда футболист не согласился с решением судьи, ударив того по лицу, а затем начав добивать ногами.

Суд признал Широкова виновным и приговорил бывшего футболиста к 100 часам общественных работ и штрафу. Широков пообещал продать бутсы, в которых избивал судью.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Широков Данченков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(8)

Последние новости

СМИ: Муса, которым интересуется ЦСКА, близок к переходу в "Галатасарай" 1
Милан готов платить Доннарумме 7 млн евро в год, Райола хочет добиться повышения
Чистяков признался, что хочет продолжить играть за "Зенит"
Месси: жена много раз говорила, что мне необходимо сходить к психологу, но я этого не сделал
Тарасов: я горжусь человеческими качествами Путина 7
"Блестяще". Линекер оценил выступление Слуцкого в новогоднем ролике "Рубина" 1
Шайбеков: сумма выкупа у Морозова и Данченко не самая дешевая, будем разговаривать 3
Чистяков: Ловрен выигрывал АПЛ, ЛЧ, становился серебряным призером ЧМ. Конечно, чувствуется уровень
"Анжи" переподписал контракты с 4 футболистами
"Оренбург" объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Краснодара"
"Уфа" планирует усиление в зимнее трансферное окно 1
Магнуссон исполнил главную роль в ролике ЦСКА по мотивам фильма "Один дома"
Скопинцев: моя задача — стать лучшим игроком на своей позиции в России 2
Эль-Кабира признали лучшим игроком "Урала" в декабре
Сутормин стал Дедом Морозом в новом ролике от "Зенита" (видео) 1
Источник: судья не получит назначения на матчи РПЛ в 2021 году из-за ошибок в игре "Спартака" 4
В "Спартаке" почтили память Ильи Цымбаларя 4
Геркус: Мещеряков и Кикнадзе могут выступать с лекциями о том, как не надо управлять клубом
"Арсенал" нашел замену для Бельерина в случае ухода футболиста
Адвокат Данченкова: Широков хвалебными высказываниями в адрес Путина купил себе индульгенцию на преступное поведение 17
Месси: в каждом виде спорта есть человек, которым меня восхищает. В футболе это Роналду
Источник: "Ювентус" не готов платить 15 млн евро за Милика
Скопинцев: Воронеж для меня — лучший курорт
Месси: "Барселоне" будет тяжело подписать Неймара, потому что у клуба нет денег
Известно, где проведут зимние сборы "Крылья Советов"
Марков назвал лучший подарок на новый год
Блистательный Влашич, полезный Зобнин и продуктивная атака «Зенита». Сборная лучших игроков РПЛ 2020 года 23
Месси: думаю ли я о своей смерти? Нет-нет, и не хочу даже размышлять
"Мне от такого становилось не по себе". Павлюченко — о случае в магазине Англии 6
"Химки" лидируют в чемпионате России по числу перехватов
Все новости
-