— В многочисленных публикациях Широков безудержно хвалит президента Путина, мол, альтернативы ему нет и если выбирать кого-то на его место, то только из окружения президента.
Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение, — цитирует адвоката "Чемпионат".
Напомним, Широков избил Данченкова на любительском футбольном турнире, который проходил в августе. Тогда футболист не согласился с решением судьи, ударив того по лицу, а затем начав добивать ногами.
Суд признал Широкова виновным и приговорил бывшего футболиста к 100 часам общественных работ и штрафу. Широков пообещал продать бутсы, в которых избивал судью.
Адвокат Данченкова: Широков хвалебными высказываниями в адрес Путина купил себе индульгенцию на преступное поведение
Александр Островский, представляющий интересы судьи Никиты Данченкова, прокомментировал высказывания Романа Широкова.
Фото: Василий Пономарев/Sportbox
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