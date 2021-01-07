- Есть ли мысли о сборной? Есть, но раз не вызывают, то не вызывают. Значит, еще не готов. Конечно, попасть в сборную - мечта любого футболиста. Если буду играть так же, думаю, когда-нибудь позовут, - цитирует Осипенко Matchtv.ru.
Центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко в текущем сезоне провел за свой клуб максимально возможное количество игрового времени. Осипенко сыграл полностью все 18 матчей РПЛ, проведенных желто-синими, и отдал в них голевую передачу; также на его счету матч в Лиге Европы против "Маккаби" из Хайфы.
Осипенко: о сборной мысли есть, но раз не вызывают - значит, еще не готов
Центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко поделился своим мнением о возможном вызове в сборную России.
Фото: ФК "Ростов"
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