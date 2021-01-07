Тетрашвили рассказал, почему в его видеоизвинении после игры с "Динамо" прозвучала фраза про крысу

Хавбек "Тамбова" Гурам Тетрашвили рассказал, почему применил выражение "я не крыса" в видеоролике после удаления за грязный фол против динамовца Себастьяна Шиманьски.

Фото: ФК "Тамбов"