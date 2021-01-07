- Почему в том публичном обращении была именно фраза про крысу? Потому что мне начали писать, что я поступил, как крыса. В Instagram? Да, это, походу, была какая-то запланированная акция болельщиков "Динамо". Сначала написал один парень: "Ну, все, сейчас тебе ***". И понеслось: крыса, не крыса. Знаю себя, меня знают мои близкие, я никогда ничего не делал, чтобы так называли, - цитирует Тетрашвили "Спорт-Экспресс".
В матче 13 тура РПЛ "Тамбов" - "Динамо" (1:2) полузащитник красно-синих Гурам Тетрашвили прошелся по ноге лежавшего на поле в неигровом эпизоде атакующего полузащитника бело-голубых Себастьяна Шиманьски, наступив ему на голень шипами и надавив всем своим весом. За этот проступок Тетрашвили получил прямую красную карточку, позднее КДК РФС вынес за это решение наказание в виде 4 матчей дисквалификации. После матча пресс-служба "Тамбова" выложила видеоролик, на котором Тетрашвили извинился перед партнерами, мамой, руководством клуба и болельщиками, умолчав при этом о пострадавшем сопернике, и заявил, что он не подлый человек и не крыса.
Тетрашвили рассказал, почему в его видеоизвинении после игры с "Динамо" прозвучала фраза про крысу
Хавбек "Тамбова" Гурам Тетрашвили рассказал, почему применил выражение "я не крыса" в видеоролике после удаления за грязный фол против динамовца Себастьяна Шиманьски.
Фото: ФК "Тамбов"
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