Осипенко - об интересе "Зенита": со мной никто не связывался, но тут у руководства "Ростова" надо спрашивать

Центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко ответил на вопрос об интересе к нему петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Ростов"
- Верна ли информация, что меня хотел получить "Зенит"? Слышал, что интерес вроде как был, но официальных бумаг не было. Тут у руководства надо спрашивать, со мной никто не связался, не звонил, - приводит слова Осипенко Matchtv.ru.

В августе 2020 года в СМИ появлялась информация о том, что петербургский "Зенит" хотел бы приобрести Осипенко и готов предложить за него "Ростову" около 5 миллионов евро, однако руководство желто-синих фактически отказалось продавать своего защитника, предложив сине-бело-голубым купить его за 15 миллионов.

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Теги: Ростов Зенит Осипенко
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