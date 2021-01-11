Сообщается, что лучший бомбардир "Велеса" Артем Максименко и полузащитник "СКА-Хабаровск" Рамзан Гаджимуратов поедут на первый сбор екатеринбургской команды.
Ранее была информация, что "Урал" уже согласовал переход 22-летнего Максименко.
В текущем сезоне РПЛ "Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Источник: Sport24
"Урал" возьмет на первый сбор Гаджимурадова и Максименко
На первый сбор "Урала" отправятся два футболиста из ФНЛ.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
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