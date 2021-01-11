— Хотел ли я видеть в "Локомотиве" Кокорина? Да. И тренер его хотел. Я общался с представителем Кокорина, мы обо всем договорились. Но в последний момент не получилось.
Сработала политическая воля? Наверное. Звонок-то не мне был, поэтому утверждать не могу. Извинились перед Сашей, сказали, что не от нас зависит, — цитирует Кузьмичева "СЭ".
29-летний Кокорин летом 2020 года на правах свободного агента стал игроком "Спартака", проведя за это время в московской команде 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.
Ранее форвард выступал в составе "Сочи", "Зенита", "Динамо" и "Анжи". Кокорин является воспитанником академии "Локомотива". Всего за карьеру Кокорин провел 315 матчей, в которых забил 93 гола и отдал 43 голевые передачи.
Стала известна причина, по которой Кокорина не оказалось в "Локомотиве"
Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев рассказал причины срыва перехода форварда Александра Кокорина в команду.
Фото: ФК "Спартак"
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