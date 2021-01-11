— Не разочаровался ли Миранчук в переходе в "Аталанту"? Нет. Он понимал, на что идет. Тем более, уезжая к такому тренеру как Джан Пьеро Гасперини. Важно, что именно этот специалист хотел видеть Миранчука в своей команде — это не было решением спортивного директора или еще кого-то, — цитирует Кузьмичева "СЭ".
25-летний Миранчук стал игроком итальянского клуба в сентябре 2020 года, перейдя из "Локомотива" за 14,5 млн евро. За новую команду футболист провел 10 матчей, в которых забил два гола. Контракт российского футболиста с "Аталантой" действует до лета 2024 года.
"Аталанта" после 16 матчей набрала 31 очко и занимает шестую строчку турнирной таблицы.
Кузьмичев: Гасперини сам хотел видеть Миранчука в "Аталанте"
Бывший куратор академии и дубля "Локомотива" Владимир Кузьмичев прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Аталанта"
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