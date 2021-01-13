"Вчера мы встретились с Газизовым. Газизов - родной для клуба человек, а "Уфа" для него родной клуб. Естественно, далеко от нас он не отойдет, будет нам помогать. В каком качестве? Определимся чуть позже, пока рано говорить о должностях и постах", - сказал Мурзагулов.
Ранее Газизов занимал пост генерального директора "Уфы" с 2012 по 2020 год. Летом прошлого года он занял аналогичную должность в "Спартаке", однако 8 декабря покинул московский клуб.
В текущем сезоне РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Источник: "Чемпионат"
Мурзагулов: Газизов будет помогать "Уфе"
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о возможном возвращении Шамиля Газизова.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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