Сообщается, что "Уфа" готова приобрести 20-летнего хавбека за один миллион евро. Однако для уфимского клуба на данный момент является проблемой зарплата футболиста - она составляет около 600 000 евро в год.
Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" летом 2020 года.
В текущем сезоне РПЛ Урунов в составе "красно-белых" провел 8 матчей.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Уфа" может выкупить Урунова за 1 млн евро
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов может вернуться в "Уфу".
Фото: ФК "Спартак"
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