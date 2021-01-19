— Конечно, Промес бы усилил "Спартак", но я у него не спрашивал об этом. Я точно знаю, что он был счастлив в "Спартаке". Как футболист он во многом вырос в московском клубе. Было много хороших и позитивных моментов: чемпионство, суперкубок, — цитирует Комбарова Sport24.
29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, проведя за команду 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 33 голевые передачи. Вместе с красно-белыми нападающий выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Сейчас Промес выступает на родине за "Аякс".
Комбаров высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, выступавший ранее за "Спартак", высказался о возможном возвращении нидерландца Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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