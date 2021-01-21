Шварц заявил, что он и Черчесов говорят на немецком языке, и это существенно облегчает их общение. По его словам, в ходе бесед обсуждалось соответствие футболистов "Динамо" требованиям сборной. В частности, речь шла о защитнике Романе Евгеньеве. Также Шварц отметил, что Евгеньеву очень важно хорошо поработать на сборах "Динамо".
"У меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым. Мы оба говорим на немецком языке, и это значительно облегчает коммуникацию. В ходе этих бесед мы обсуждали соответствие игроков "Динамо" требованиям национальной команды, в том числе Евгеньева. Надо понимать: Роман еще очень молод, и для него тоже очень важно качественно провести эти пять недель. Будем совершенствовать как владение мячом, так и действия без него, игру в обороне", - сказал Шварц.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 21-летний Евгеньев провел 18 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. "Динамо" по итогам 19 туров чемпионата занимает шестое место в турнирной таблице (30 очков).
Источник: Чемпионат
Шварц: у меня было несколько телефонных разговоров с Черчесовым
Наставник "Динамо" Сандро Шварц рассказал, что провел несколько телефонных разговоров с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: "Динамо"
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