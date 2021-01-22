Черданцев ответил на вопрос, соответствует ли Кокорин уровню "Фиорентины".
"Уровню "Фиорентины" — да, а вот уровню итальянской лиги — нет. При этом нужно четко понимать, что итальянская лига страшно деградировала за последние 20 лет в силу экономических причин и страшного обеднения страны", - сказал Черданцев.
Он также отметил, что Кокорин способен заиграть в любой команде Серии А из тех, что занимают 10-е место и ниже в турнирной таблице чемпионата.
"Думаю, Кокорин может заиграть в любой команде Серии А — от десятого места и ниже, потому что эти команды слабее по всем показателям, если их сравнивать с тем же "Сочи", - заявил комментатор "Матч ТВ".
Напомним, накануне стало известно, что "Спартак" согласовал с "Фиорентиной" трансфер Кокорина. Ожидается, что форвард подпишет с "фиалками" контракт на 3,5 года. Сумма трансфера, по разным оценкам, составит от 3,5 до 5 млн евро.
Кокорин выступал за "Спартак" с лета минувшего года. На его счету 10 матчей в составе команды, в которых он забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Черданцев: Кокорин не соответствует уровню Серии А
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мыслями по поводу трансфера форварда "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
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