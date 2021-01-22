Мурзагулов - о Дивееве: если бы не "Уфа", он работал бы продавцом в "Евросети"

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о работе клубной академии, воспитанником которой является защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев.
Фото: ПФК ЦСКА
"Дивеев никогда бы не играл ни в ЦСКА, ни в сборной России, если бы не пришел в "Уфу". Он не доехал бы даже до Самары. Игорь либо занимался бы волейболом, либо работал продавцом в "Евросети". И мы бы потеряли игрока национальной сборной. Людям в Москве это тоже нужно иметь в виду, когда они презентуют свои проекты по сокращению РПЛ до 12 команд", - передает слова Мурзагулова Sport24.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний защитник провел 14 матчей (все - в стартовом составе), отличившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. 12 ноября 2020 года Дивеев дебютировал за главную команду сборной России в товарищеском матче с Молдавией (0:0). Также он провел 45 минут в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с Сербией (0:5).

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Теги: Мурзагулов УФА ЦСКА Дивеев Сборная России
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