Рыжиков может стать тренером в ПФЛ

Алексей Сафонов, агент вратаря "Тамбова" Сергея Рыжикова, заявил, что у спортсмена есть предложение стать тренером.
Фото: ФК "Тамбов"
— Он тренируется в охотку. Есть предложение даже продолжить тренерскую карьеру во второй лиге, ПФЛ. Но пока он голову не забивает, не хочет. Смотрит только на игровую карьеру. Ультиматумов ставить не собирается. Сколько сахара ни клади, слаще во рту не будет, — цитирует агента РБ-Спорт.

40-летний Рыжиков стал игроком "Тамбова" летом 2020 года. За это время вратарь провел 18 матчей в чемпионате России, пропустил 27 мячей и четырежды сыграл "на ноль".

Тамбовский клуб испытывает серьезные проблемы с финансами. В зимнее трансферное окно клуб успели покинуть семь футболистов.

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Теги: Тамбов Рыжиков ПФЛ
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