Вратарь "Алании" Солдатенко: российский футбол - грязь. Я с этим сталкивался

Голкипер владикавказской "Алании" Ростислав Солдатенко рассказал о денежных махинациях в российском футболе.
Фото: ФК "СКА Ростов-на-Дону"
- Российский футбол - грязь. Я с этим тоже сталкивался. Всякие агенты, высокопоставленные лица - только без имен, чтобы меня не закрыли. В команду пришел футболист, а за ним стоят важные люди и говорят: "Играть должен он. Зарплата у него, условно, 15 миллионов рублей, он получает 5, 7 - нам, остальное - тренеру за то, что его ставит". Не факт, что такое везде, но точно во многих командах. Кто сильнее, кто больше пашет - сидит. Футбол для наших людей - бизнес в худшем смысле, делают на нем деньги, - передает слова Солдатенко Sports.ru.

Вратарь "Алании" из Владикавказа Ростислав Солдатенко в течение своей карьеры выступал за такие клубы, как "Нефтехимик" (Нижнекамск), "ТСК-Таврия" (Симферополь), СКА (Ростов-на-Дону), "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Сочи". За "Аланию" голкипер начал играть с июля 2019 года. До августа 2020 года Солдатенко находился во владикавказском клубе в аренде от "Сочи", а затем подписал полноценный контракт, срок действия которого истекает в июне 2022 года.

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Теги: Алания Солдатенко
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