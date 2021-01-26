Бывший футболист "Уфы" и "Сатурна" в нетрезвом состоянии избил сотрудников полиции

Экс-игрок "Уфы", "Сатурна" и ростовского СКА Константин Ионов избил полицейских, которые остановили его для проверки документов.

Фото: ФК СКА

Сообщается, что инцидент произошел ночью в подмосковном городе Шатура. Ионов, который находился в нетрезвом состоянии в компании приятелей, в ходе общения с сотрудниками полиции пустил в ход кулаки. Бывший нападающий дважды ударил по лицу старшего сержанта, а лейтенанта ударил по голове. В итоге у полицейских зафиксировали ушибы мягких тканей.



Источник: РЕН ТВ