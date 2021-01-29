"В целом "Рубин" проявлял интерес к Леону в течении полутора лет. Были переговоры в спокойном режиме. Конкретика появилась в конце декабря-начале января. Переговоры шли месяц.
Были ли еще предложения из РПЛ? Несколько. Мечтает ли Мусаев вернуться в "Зенит"? Безусловно. Это его родной клуб", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, что Мусаев является воспитанником академии сине-бело-голубых. За основную команду "Зенита" 22-летний хавбек провел 21 матч. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он принял участие в трех играх и результативными действиями не отметился.
Мусаев подписал контракт с "Рубином" сроком на пять лет. За казанский клуб игрок будет выступать под 38-м номером.
Агент Мусаева рассказал подробности перехода игрока из "Зенита" в "Рубин"
Агент новичка "Рубина" полузащитника Леона Мусаева Василий Голяна раскрыл подробности перехода своего клиента в казанский клуб из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
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